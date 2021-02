Nîmes-Lorient: duelo de aflitos na Ligue 1

Duelo de aflitos na 21.ª jornada da Ligue 1 - é uma partida em atraso -, com o penúltimo colocado Nîmes a receber a visita do antepenúltimo Lorient, num duelo no qual uma vitória permitirá a qualquer um destes conjuntos deixar a zona mais aflitiva da tabela do campeonato francês.



Em pior posição na tabela, o Nîmes chega a este jogo na sua melhor fase da temporada, com duas vitórias consecutivas, ambas por 2-0. Estes dois jogos, refira-se, foram os únicos dos últimos sete do Nîmes que tiveram menos do que 3 golos.



Quanto ao Lorient, apesar de ter mais 2 pontos na tabela do que o Nîmes, não venceu nenhum dos últimos dois jogos, ainda que antes desses duelos tenha conseguido somar 10 pontos, com três vitórias e um empate. Por outro lado, tal como o oponente, em seis dos últimos oito duelos viram-se pelo menos 3 golos, sendo que em sete deles houve tentos de ambas as equipas.



Por fim, note-se que o confronto direto mostra três jogos até ao momento, com duas vitórias do Nîmes e uma do Lorient. Contudo, a mais recente foi precisamente do Lorient, num triunfo por 3-0 em dezembro. Como será desta vez?

CÓD 177 Nîmes 2.79 Empate 3.29 Lorient 2.36