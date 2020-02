Nîmes-Marselha: Villas-Boas procura regresso às vitórias

Derrotado na última partida pelo Nantes na semana passada, o Marselha procura esta sexta-feira regressar às vitórias na Ligue 1, isto num duelo no qual terá pela frente o 18.º colocado Nîmes, uma equipa que apesar da colocação na zona inferior da tabela até vem assinando uma fase recente positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos (curiosamente perdeu o último, diante do Rennes).



Comandado por Villas-Boas, o conjunto de Marselha entra em campo numa série de sete partidas seguidas sem perder fora de portas (na verdade, em 13 jogos perdeu apenas dois no campeonato), nas quais conseguiu o excelente registo defensivo de apenas ter sofrido dois golos - e marcado 10.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que as últimas três partidas do Nîmes tiveram pelo menos um cartão vermelho, sendo em sete dos 13 duelos caseiros do Nîmes também tiveram uma expulsão. Por outro lado, há a referir que há pelo menos um golo nos jogos do Nîmes desde 26 de outubro, pelo que é bem provável que neste o marcador também não fique a zeros.



Na primeira volta, refira-se, o Marselha venceu por 3-1, numa partida na qual todos os golos foram marcados na segunda parte.