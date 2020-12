Nîmes-Marselha: Villas-Boas quer manter bom momento na Ligue1

Nîmes e Marselha, de André Villas-Boas, defrontam-se esta sexta-feira em jogo a contar para a 13.ª jornada da Ligue1 (campeonato francês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas formações que atravessam momentos bem distintos na prova em questão.

À entrada para esta ronda, o Nîmes posiciona-se no 16.º lugar, com 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e sete derrotas, enquanto que o Marselha posiciona-se no 6.º posto, com 21 pontos, fruto de seis triunfos, três empates e uma derrota até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Nîmes registou uma vitória (Reims) e quatro derrotas (Bordéus, Metz, Angers e Monaco) e uma vitória (Reims), ao passo que o Marselha somou três triunfos (Estrasburgo, Nantes e Olympiacos) e duas derrotas (ambas diante do FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara vantagem da formação orientada pelo treinador português, uma vez que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.