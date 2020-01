Nîmes-Rennes: acerto de calendário em França

Em duelo atrasado da 12.ª jornada, Nimes e Rennes acertam esta quarta-feira calendário na Ligue 1, num encontro que colocará frente a frente duas formações a viver temporadas totalmente distintas - ainda que a fase recente seja algo similar.



Penúltimo colocado, com 15 pontos, o Nimes procura uma vitória que permita aproximar-se da zona de salvação, naquele que seria mesmo um inédito segundo triunfo consecutivo na atual temporada de Ligue 1 - na verdade a equipa do Stade des Costières tem somente três vitórias em 19 jogos.



Quanto ao Rennes, tem sido uma das equipas mais bem sucedidas no campeonato que vem sendo feito à parte do Paris SG (que anda noutra galáxia...), sendo de momento terceiro colocado, com 33 pontos. Ainda assim, vem de uma derrota diante do Marselha em casa, num duelo que acabou mesmo por significar a fuga dos de André Villas-Boas, que se isolaram no segundo posto.



De notar que este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, havendo por agora uma igualdade de uma vitória para cada lado. Como será desta vez?

