Niort FC-Caen: jogo da 2.ª jornada da Ligue 2

Duelo da segunda jornada da Ligue 2, com o Caen a partir em busca da segunda vitória, contra um Niort FC que tentará o seu primeiro triunfo depois de ter empatado a zeros diante do Valenciennes na abertura. Já o Caen venceu por 4-0 ante o recém promovido Rodez.



Olhando ao registo recente, contando com particulares, esta época o Niort venceu dois dos cinco jogos que disputou, ao passo que o Caen ganhou quatro dos sete que realizou. E contando esses mesmos duelos de preparação, o Caen foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos e em apenas um dos últimos sete do Niort o marcador teve mais do que 3 golos.



Relativamente ao confronto direto, na épcoa passada houve uma vitória para cada lado, ambas da equipa visitada: 3-0 para o Niort; 1-0 para o Caen.

CÓD 132 Niort FC 2.45 Empate 2.95 Caen 2.55