Nizhny Novgorod-Novosibirsk: arranques distintos no campeonato russo

Nizhny Novgorod e Novosibirsk defrontam-se, esta terça-feira, pelas 17:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato russo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas formações que arrancaram a prova de forma um pouco distinta.

À entrada para esta ronda, o Nizhny Novgorod posiciona-se no oitavo lugar da conferência Oeste, com dois pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que o Novosibirsk encontra-se no nono posto da conferência Este, com apenas um ponto somado, com dois desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Nizhny Novgorod registou três vitórias (Sochi, Cherepovets e Bars Kazan) e duas derrotas (SKA St. Petersburgo e Podolsk), ao passo que o Novosibirsk somou um triunfo (Lokomotiv Yaroslavi) e quatro desaires (Tractor Chelyabinsk - em duas ocasiões -, Lokomotiv Yaroslavl e Dínamo Moscovo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Nizhny Novgorod, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Novosibirsk a levar a melhor nos dois restantes embates.