Nizhny Novgorod-Salavat Ufa: ação volta ao gelo russo

Arranca a temporada da KHL, com o Nizhny Novgorod a receber a visita do Salavat Ufa, numa partida na qual se enfrentarão equipas que na temporada passada fecharam a fase regular em 8.º no Oeste e 6.º no Este, respetivamente.



Sem jogar de forma oficial desde março, altura na qual a temporada foi terminada, a formação forasteira vem de uma fase de preparação na qual venceu três dos oito encontros que disputou, ao passo que o Torpedo, que também não joga oficialmente desde março, chega a este jogo sem partidas de preparação (registadas), algo que poderá fazer a diferença no resultado deste embate.



Por outro lado, de notar que o Salavat tem vantagem no confronto direto, com 12 vitórias contra 5 do adversário desta ronda inaugural.

CÓD 243 Nizhn. Novgorod 2.57 Empate 3.84 Salavat Ufa 2.17