NJ Devils-San Jose Sharks: reencontro três semanas depois

• Foto: Reuters

Encontro interconferências na NHL, com um embate entre os NJ Devils, os 11.ºs no Este, contra os San Jose Sharks, os 8.ºs no Oeste.



Com 22 pontos em 19 jogos, os Devils entram em campo vindos de uma vitória sobre os Philadelphia Flyers por 5-2. Um sucesso ao qual tentarão dar seguimento com a contribuição de Andreas Johnsson, o jogador com mais pontos (17) e golos (10). Nota ainda para o sueco Jesper Bratt, que é o melhor assistente, com 12 passes certeiros.



Quanto aos Sharks, têm 23 pontos em 21 partidas e chegam a este jogo vindos também de um triunfo, no caso por 2-0 sobre Chicago. A turma de San José tem em Timo Meier a sua grande figura, com 20 pontos, fruto de 9 golos e 11 assistências.



No confronto direto já há um duelo a reportar esta época, com os Devils a terem vencido por 3-2 há cerca de três semanas. Haverá vingança?

Por Record