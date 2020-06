NK Aluminij-NK Mura: por um lugar na final da Taça

A realizar temporadas de bom nível no campeonato, NK Aluminij e NK Mura jogam esta terça-feira um dos principais objetivos da temporada, quando pelas 16h30 se enfrentarem nas meias-finais da Taça da Eslovénia. Um encontro histórico para ambos os conjuntos, que poderá colocar qualquer uma das equipas a um passo da glória.



Atualmente em quinto no campeonato, com 45 pontos, o NK Aluminij até é a equipa que entra nesta partida em melhor posição, mas curiosamente perdeu no encontro de regresso curiosamente diante do NK Mura, que aparece uma posição abaixo, com menos 4 pontos.



Ainda assim, há coisas em comum entre estas duas equipas, nomeadamente o facto de terem sofrido golos numa boa sequência de jogos recentes: o NK Aluminij vai em quatro partidas a encaixar, ao passo que o NK Mura segue já em oito encontros.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o NS Mura venceu no tal encontro do fim de semana, numa partida na qual vingou o desaire que tinha sofrido em novembro, quando perdeu por 4-2 em casa. De resto, há a referir que o NS Mura sofreu golos nos últimos três jogos ante este oponente, ainda que curiosamente tenha uma bela estatística do seu lado: foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos entre estes conjuntos.