NK Celje-Molde FK: de olho na próxima ronda da Champions

Já com seis jogos nas pernas neste mês de agosto, o Molde visita esta quarta-feira o reduto dos eslovenos do Celje, numa partida na qual a formação da casa tentará dar seguimento à vitória que conseguiu na ronda prévia, onde bateu o Dundalk por 3-0. Um triunfo motivador, que acabou por ser 'apagado' pelo desaire sofrido no fim de semana no campeonato, perante o Mura, por 2-0.



Quantos aos nórdicos, também já disputaram uma partida nesta Champions, batendo o KuPS por 5-0. Por outro lado, já com bom andamento no campeonato, o Molde vai com 16 jogos já feitos até ao momento, contando por agora com 34 pontos, menos 7 do que o líder Bodo/Glimt.



Sem ponto de comparação no confronto direto, olhar apenas para o registo estatístico de ambas as equipas, que mostra que nove dos últimos dez duelos do Molde tiveram pelo menos três golos, sendo que em oito deles os de Molde foram os primeiros a marcar. Quanto ao Celje, em quatro dos últimos cinco duelos registaram-se pelo menos três tentos.

CÓD 115 NK Celje 2.91 Empate 3.39 Molde FK 2.01