NK Istra-Hajduk Split: visitantes procuram continuar na luta

Naquela que é a segunda ronda após a retoma do campeonato croata, NK Istra e Hajduk Split encontram-se esta quinta-feira em partida da jornada 28, num duelo no qual estarão frente a frente o oitavo e o terceiro colocados, respetivamente.



Na luta por uma posição de acesso à Liga dos Campeões - com 48 pontos, menos 2 do que o segundo colocado e mais 2 do que o quarto -, o conjunto forasteiro é aquele que entra em campo em melhor momento, já que venceu na jornada de retoma, ainda que curiosamente nas rondas prévias à paragem tenha deixado ficar vários pontos - em três jogos apenas conseguiu um empate. Do lado oposto, o NK Istra perdeu na jornada de regresso, somando na altura a sua segunda derrota consecutiva.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Hajduk Split não perde diante do Istra há 18 partidas, sendo que em 13 delas conseguiu sempre marcar. Por outro lado, em oito dos últimos dez houve golos de ambas as equipas, tal como sucedeu em dois dos jogos já disputados entre estes dois conjuntos esta temporada. Como será desta?

CÓD 165 NK Istra 4.73 Empate 3.29 Hajduk Split 1.46