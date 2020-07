NO Pelicans-Utah Jazz: aí está o regresso da NBA

Mais de quatro meses depois das últimas partidas, a NBA está de volta, agora num cenário totalmente diferente do normal, com a disputa das partidas em falta no mega complexo da Disney, em Orlando, na Flórida. Na noite inaugural, destaque para este duelo entre os NO Pelicans e os Utah Jazz, duas equipas que antes da paragem vinham fazendo temporadas algo distintas.



Os Pelicans eram décimos no Oeste, com 28 vitórias e 36 derrotas, ao passo que os Jazz eram quartos na mesma conferência, com 41 vitórias e 23 desaires. Números distintos, mas que provavelmente pouco dirão nesta fase, já que com quatro meses de paragem as incógnitas são várias.



Ainda assim, pode-se dar uma pequena 'olhada' aos jogos de pré-temporada disputados na última semana, nos quais os Pelicans venceram sempre (três em três), contra os dois triunfos dos Jazz também em três duelos.



Contando essas partidas, os Pelicans vão em cinco vitórias consecutivas, com quatro desses encontros a ser a equipa a chegar na frente ao descanso. No que a pontos diz respeito, os Pelicans costumam ser pródigos na pontuação, já que nos seus últimos dez duelos registaram em média 117 pontos por jogo.



Quanto aos Jazz, venceram o primeiro período em sete do últimos nove encontros, sendo que a nível de pontos têm uma média de 107 por partida nos últimos dez.



No que ao confronto direto diz respeito, este será o terceiro encontro da temporada entre estes dois conjuntos, havendo por agora vantagem dos Jazz com dois triunfos. Estatisticamente falando, os Pelicans perderam a primeira parte em seis dos últimos sete encontros e acabaram os últimos dez encontros com uma média de 105 pontos, ao passo que os Jazz têm uma média de 112.

CÓD 145 NO Pelicans 1.74 Empate 11.36 Utah Jazz 2.36