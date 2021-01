NO Saints-Chicago Bears: visitantes contra a história

Jogo do playoff da NFL, com um embate entre os New Orleans Saints e os Chicago Bears, duas equipas que há dois meses se encontraram em Chicago, na altura com vitória dos Saints por 26-23.



Será com esse resultado na memória que a equipa de Chicago visitará o Mercedes-Benz Superdome, num duelo no qual terá como missão fazer algo que não consegue desde 2010: vencer um jogo na fase final da NFL. E o 'pior' é que do outro lado estarão uns Saints que têm do seu lado a boa época que foram fazendo (12 vitórias em 16 jogos, contra o registo de 8 vitórias e 8 desaires dos Bears).



Analisando algumas estatísticas, note-se que os Bears perderam os últimos seis jogos diante dos Saints, sendo que a última vez que lhes ganharam foi em 2008. Como será desta vez?

CÓD 452 NO Saints 1.18 Empate 13.3 Chicago Bears 4.07