NO Saints-Dallas Cowboys: em busca do regresso às vitórias

CÓD 485 NO Saints 2.45 Empate 12.5 Dallas Cowboys 1.45

Encontro entre equipas da NFC (National Football Conference), com os nonos NO Saints a receberem a visita dos quartos Dallas Cowboys, numa partida da 12.ª semana de jogos da NFL.Em melhor posição, com sete vitórias e quatro derrotas, os Dallas Cowboys entram em campo na sequência de duas derrotas seguidas, ao passo que os NO Saints estão numa situação ainda pior, já que perderam os quatro encontros mais recentes que disputaram e no balanço têm cinco vitórias e seis derrotas até ao momento.Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas não se encontram desde 2019, ano no qual o NO Saints superou os Dallas Cowboys por 12-10. Irá a história repetir-se?