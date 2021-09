NO Saints-Green Bay Packers: arranca a NFL

Encontro de abertura da temporada da NFL tanto para NO Saints como para Green Bay Packers, numa partida que se disputará na noite de domingo no Caesars Superdome.



Sem qualquer jogo oficial nas pernas, olhemos ao registo de pré-temporada, onde os Saints conseguiram uma vitória e uma derrota, ao passo que os Packers perderam os três jogos que disputaram.



Quanto ao confronto direto, o último embate foi há precisamente um ano, com triunfo dos Packers, neste mesmo Caesars Superdome, por 37-30. Irá a história repetir-se?