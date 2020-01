NO Saints-Indian. Colts: anfitriões seguem em grande esta temporada

New Orleans Saints e Indianopolis Colts defrontam-se, na madrugada desta terça-feira (01h15), em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato de futebol americano (NFL), num confronto que coloca frente a frente duas formações em momentos distintos nesta temporada.



Os NO Saints posicionam-se, atualmente, na segunda posição da National Football, com dez vitórias e três derrotas, com uma taxa de triunfos de 76,9%, ao passo que os Indianopolis Colts são estão em oitavo da American Football, com seis vitórias e sete derrotas, com uma percentagem de vitória fixada nos 46,2%.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos New Orleans Saints nos últimos quatro duelos entre ambas as equipas.