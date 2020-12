NO Saints-Kansas City Chiefs: duelo entre líderes das conferências

New Orleans Saints e Kansas City Chiefs defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da NFL (campeonato norte-americano de futebol americano), num encontro que colocará frente a frente os dois primeiros classificados das respetivas conferências.

À entrada para esta ronda, os New Orleans Saints lideram a 'National Football' com dez vitórias e três derrotas, enquanto que os Kansas City Chiefs somam 12 triunfos e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os New Orleans Saints registaram quatro vitórias (San Francisco 49ers, Atlanta Falcons - por duas vezes - e Denver Broncos) e uma derrota (Philadelphia Eagles), ao passo que os Kansas City Chiefs somaram cinco triunfos (Carolina Panthers, Las Vegas Raiders, Tampa Bay Buccaneers, Denver Broncos e Miami Dolphins).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos New Orleans Saints, equipa que venceram três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.