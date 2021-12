NO Saints-Miami Dolphins: Covid-19 complica vida dos visitados

• Foto: Reuters

Com nove jogadores na lista Covid-19, os NO Saints recebem na madrugada desta terça-feira a visita dos Miami Dolphins, num encontro da 15.ª semana de jogos da NFL que colocará frente a frente duas formações com companhia idênticas até ao momento, apesar de estarem em posições bem distintas nas respetivas conferências.



Equipa da casa neste duelo, os Saints são oitavos na NFC, ao passo que os Dolphins, com as mesmas sete vitórias e sete derrotas, são apenas 13.ºs. E isto porque nos últimos seis encontros os de Miami conseguiram seis vitórias... quando até então tinham apenas uma.



Este será um reencontro num jogo oficial desde 2017, ano no qual os Saints ganharam em Miami por 20-0.

Por Record