NO Saints-Minnes. Vikings: visitantes levam vantagem no confronto

New Orleans Saints e Minnesota Vikings defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para os oitavos-de-final do campeonato de futebol norte americano, num confronto que coloca frente a frente duas formações com um registo algo distinto no que toca aos últimos encontros disputados.



Os Minnesota Vikings venceram dois dos seus últimos cinco jogos - diante dos LA Chargers e Detroit Lions -, tendo perdido por três ocasiões - com Chicago Bears, Green Bay Packers e Seattle Seahawks -, ao passo que os NO Saints venceram quatro dos últimos cinco jogos - Carolina Panthers, Tennessee Titans, Indianopolis Colts e Atlanta Falcons -, tendo saído derrotado no duelo com os San Francisco 49ers.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Minnesota Vikings com três triunfos contra dois da formação de New Orleans. Como será desta vez?

CÓD 393 NO Saints 1.31 Empate 16.26 Minnes. Vikings 3.97