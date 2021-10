NO Saints-TB Buccaneers: ncontro entre equipas da NFC

Encontro entre equipas da National Football Conference, com os sextos colocados NO Saints a receberem a visita dos TB Buccaneers, os quartos e atuais campeões em título.



Com seis vitórias e uma derrota, os visitantes entram em campo vindos de quatro triunfos seguidos, ao passo que os da casa, com quatro vitórias e duas derrotas (têm uma partida em atraso) venceram os últimos dois duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, os NO Saints venceram cinco dos últimos seis duelos, ainda que curiosamente o mais recente, jogado em janeiro, tenha sido ganho pelos TB Buccaneers.