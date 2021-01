NO Saints-TB Buccaneers: por um lugar na final da NFC

Por um lugar na final da NFC, NO Saints e TB Buccaneers encontram-se este domingo na Mercedes-Benz Superdome, num embate que colocará frente a frente as equipas que acabaram no segundo e no quarto posto na fase regular da NFL.



Vindo de um triunfo na semana passada diante dos Chicago Bears, por 21-9, os Sains vão em três vitórias consecurtivas, ao passo que os Buccaneers, que venceram diante de Washington na primeira ronda do playoff, levam já cinco triunfos consecutivos.



E por falar em séries de vitórias, também há cinco para os Saints no confronto com estes Buccaneers, duas delas em 2020, ambas com pontuações acima dos 30 pontos. No primeiro, em setembro, os de New Orleans ganharam por 34-23 e depois, em novembro, ganharam por 38-3. Como será à terceira?

CÓD 475 NO Saints 1.54 Empate 13.3 TB Buccaneers 2.25