Noah Rubin-Roberto Quiroz: duelo do Delray Beach Open

Duelo do Delray Beach Open, com um embate entre o norte-americano Noah Rubin e o equatoriano Roberto Quiroz, os atuais 293.º e 251.º colocados do ranking ATP, respetivamente.



Em disputa estará o acesso aos oitavos-de-final do torneio norte-americano, naquele que será o quarto embate entre estes dois tenistas, havendo por agora vantagem total de Rubin, com três vitórias em três jogos. O mais recente foi em 2019, numa vitórai em New Haven. Como será desta vez?

