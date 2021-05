Norilsky Nickel-MFk Tyumen: arranca a corrida pela final no playoff russo

Encontro do playoff do campeonato russo de futsal, com o Norilsky Nickel a receber a visita do MFk Tyumen, naquela que será a primeira partida da série das meias-finais entre estas duas equipas.



Segundo colocado na fase regular, com 57 pontos, o Norilsky Nickel afastou o Novaja Generacija a três jogos (4-1, 5-3 e 3-0), ao passo que o MFk Tyumen, terceiro com 54, deixou pelo caminho o Dinamo Samara também por 3-0, com resultados de 3-0, 3-1 e 4-3.



Por fim, notar que este será o quinto jogo da temporada entre este dois conjuntos, havendo por agora vantagem do MFk Tyumen, com três triunfos - por 7-2, 5-3 e 5-4 -, ao passo que o Norilsky Nickel apenas ganhou um - por 5-1.

CÓD 343 Norilsky Nickel 2.09 Empate 4.3 MFk Tyumen 2.04