Norrby IF-Orgryte Gotemburgo: golos à vista

Encontro de encerramento da jornada 15 da Superettan, o segundo escalão do futebol sueco, com o embate entre o Norrby IF e o Orgryte Gotemburgo, duas equipas que estão separadas na tabela por uma posição e por 3 pontos.



Em melhor posição estão os visitantes, que entram em campo com 19 pontos na 9.ª posição, e vindos de uma sequência de sete encontros seguidos sem perder, com três vitórias e quatro empates. Um registo interessante, numa sequência na qual apontou um total de 9 golos marcados e sofreu 5.



Quanto ao Norrby, é décimo com 16 pontos, mas entra em campo numa sequência de seis jogos seguidos sem vencer, numa série na qual conseguiu somente quatro empates. A sofrer golos há cinco partidas, o Norrby conseguiu ainda assim ser a primeira formação a marcar em quatro deles.



Quanto ao confronto direto, o historial recente aponta para três empates consecutivos, ambos com golos - um deles com 8 tentos para contar. Aliás, golos é coisa que há com fartura nestes duelos, já que sete dos últimos nove tiveram tentos de ambas as equipas. Olhando individualmente, de notar que o Norrby sofreu golos nessas últimas nove partidas, tendo o Orgryte sido a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco duelos.

