North Queensland Cowboys-Gold Coast Titans: visitantes tentam travar série negativa

Sem jogar desde o mês de março, North Queensland Cowboys e Gold Coast Titans encontram-se na manhã de sexta-feira no Queensland Country Bank Stadium, numa partida da terceira jornada da NRL que coloca frente a frente o sétimo e o 16.º e último colocado, respetivamente.



Com uma vitória e uma derrota no pecúlio, o conjunto da casa tem do seu lado a motivação também da série diante deste oponente, já que vai em nove vitórias consecutivas, a mais recente há cerca de um ano, com triunfo fora de portas por 6-4. Um resultado negativo que os visitantes tentarão inverter, tal como a sua série atual, com umas incríveis 13 derrotas consecutivas.

CÓD 165 NQ Cowboys 1.31 Empate 18.65 Gold C. Titans 2.79