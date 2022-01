Northampton Saints-Ulster: formações com arranques bem distintos na Champions

Northampton Saints e Ulster defrontam-se, este domingo, pelas 15:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por oito pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Northampton Saints posiciona-se no 10.º e antepenúltimo lugar do Grupo A, com um ponto, fruto de duas derrotas em dois jogos disputados, enquanto que o Ulster se encontra no segundo posto, com nove pontos, após somar duas vitórias em outros tantos jogos realizados.

Nas últimas cinco partidas disputadas, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Northampton Saints registou uma vitória (Newcastle Falcons) e quatro derrotas (Racing 92, Ulster, Harlequins e Saracens), ao passo que o Ulster somou três triunfos (Leinster, Clermont e Northampton Saints) e dois desaires (Ospreys e Munster).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si.