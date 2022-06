Noruega-Eslovénia: primeiro contra último no Grupo B4 da Liga das Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 104 Noruega 1.4 Empate 4.13 Eslovénia 7.35

Em jogo da 3.ª jornada do Grupo B4 da Liga das Nações, Noruega e Eslovénia encontram-se esta quinta-feira em Oslo, numa partida que colocará frente a frente a formação que lidera, com 6 pontos, e a que está na última posição, ainda sem pontuar.Com duas vitórias em dois jogos, os nórdicos estão num grande momento e tencionam ampliá-lo, já que para lá desses dois encontros tem mais duas vitórias prévias em jogos de preparação. Olhando ao registo recente, apenas dois dos últimos oito jogos da Noruega tiveram 3 ou mais golos, ao passo que em quatro dos últimos cinco foram os nórdicos os primeiros a marcar.Quanto à Eslovénia, perdeu diante da Suécia por 2-0 e frente à Sérvia por 4-1, em jogos que ampliaram para quatro o número de jogos sem ganhar. Em dois desses jogos os eslovenos ficaram em branco, sendo que esses duelos foram mesmos os únicos nos últimos sete nos quais tal sucedeu.Nas contas do confronto direto esta sduas equipas não se encontram desde 2018, quando nesta mesma Liga das Nações houve um triunfo norueguês em casa e um empate a um na Eslovénia. Como será desta vez?