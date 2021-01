Noruega-França: 1.ª jornada do Grupo E do Mundial de andebol

Noruega e França defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 1.ª jornada do Grupo E do Mundial de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas seleções com resultados bem distintos nos últimos encontros realizados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estão atualmente inseridas, de notar que a Noruega somou três vitórias (Itália, Bielorrúsia e Dinamarca) e duas derrotas (Bielorrúsia e Dinamarca), enquanto que a França somou um triunfo (Bósnia & Herzegovina), um empate (Sérvia) e três derrotas (Portugal, Noruega e Sérvia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da Noruega, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre os dois países, com a França a não registar nenhum triunfo nos dois restantes encontros.