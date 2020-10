Noruega-Sérvia: seleção forasteira não vence há três anos

Noruega e Sérvia defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para as meias-finais do playoff de acesso à fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol de 2020.

Nos últimos cinco jogos disputados, a Noruega registou três vitórias (Ilhas do Faroé, Malta e Irlanda do Norte), um empate (Roménia) e uma derrota (Áustria), enquanto que a Sérvia somou dois triunfos (Lituânia e Luxemburgo), dois empates (Ucrânia e Turquia) e uma derrota (Rússia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de estas duas seleções não se terem defrontado até ao momento.