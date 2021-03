Noruega-Turquia: nórdicos podem ter baixas de peso

Depois de terem vencido nas partidas de abertura, Noruega e Turquia encontram-se este sábado em Málaga (Espanha), numa partida do Grupo G da zona europeia de qualificação para o Mundial'2022 na qual serão os nórdicos a atuar como anfitriões.



Vindos de uma vitória por 3-0 diante de Gibraltar, os noruegueses são uma das equipas que mais entusiasmo tem gerado, mas a verdade é que para este encontro podem ter de resolver a questão sem duas das suas figuras: Sander Berge e Martin Ødegaard, jogadores que estão em dúvida.



Do lado oposto, os turcos serão em teoria uma das equipas mais motivadas na Europa neste momento, especialmente depois da vitória convincente e clara diante da Holanda por 4-2. Com Burak Yilmaz em grande, ao marcar três golos, os turcos surpreenderam tudo e todos e deram um passo importante rumo ao apuramento, que em teoria irão discutir com esta Noruega. Por isso, vencer este duelo com os nórdicos assume cariz decisivo nessa luta.



No que a estatísticas diz respeito, note-se que sete dos últimos nove jogos dos noruegueses tiveram pelo menos 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a Noruega a marcar. Quanto à Turquia, leva sete jogos seguidos a sofrer - sendo que marcou em seis deles. Por outro lado, houve pelo menos 3 golos em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.

CÓD 116 Noruega 2.15 Empate 3.1 Turquia 2.87