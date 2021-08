Norwich-Liverpool: começa a Premier League!

Norwich e Liverpool defrontam-se, este sábado, pelas 17h30 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente duas formações que não se encontram na máxima força.

No lado do Norwich, Bryam não poderá dar o seu contributo por lesão, o mesmo motivo que afasta o escocês Robertson das escolhas de Jürgen Klopp para esta partida.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições (oficiais ou não oficiais) em que as duas equipas se encontram ou estiveram inseridas, de notar que o Norwich registou quatro vitórias (King's Lynn, Lincoln, Huddersfield e Gillingham) e uma derrota (Newcastle), enquanto que o Liverpool de Diogo Jota somou três triunfos (Bolonha - por duas vezes - e Osasuna), um empate (Athletic Bilbao) e uma derrota (Hertha Berlim).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos reds, formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o Norwich a não conseguir levar a melhor no restante embate - que terminou com um empate a um golo (1-1).