Norwich-Manchester United: Bruno Fernandes e companhia procuram chegar às 'meias'

Depois de uma retoma bastante positiva na Premier League, com um empate e uma vitória sempre com Bruno Fernandes em destaque, o Manchester United volta este sábado a jogar para a Taça de Inglaterra, tendo pelas 17h30 pela frente o Norwich, num duelo dos quartos-de-final no qual procurará ampliar o bom momento atual, que já vai em 13 jogos seguidos sem perder.



Moralizado, o conjunto de Old Trafford visita o reduto de uma equipa vive um momento bem distinto, com três derrotas consecutivas, duas delas no pós-retoma, e uma série de quatro duelos a sofrer.



Por outro lado, o Manchester United vai em três vitórias consecutivas diante dos canários, a mais recente em janeiro, quando venceu por 4-0. Já na primeira volta, em Carrow Road, ganhou por 3-1, sendo que ambas as partidas ainda não tinha ao seu dispor Bruno Fernandes, médio português que tem sido uma das maiores figuras da equipa desde que chegou.



Ainda em relação ao confronto direto, de notar que o Norwich sofre golos ante os red devils há oito encontros, sendo que em sete deles foram os red devils a primeira equipa a fazê-lo.

CÓD 133 Norwich 6.25 Empate 4.22 Manchester Utd. 1.45