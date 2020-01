Norwich-Tottenham: Mourinho quer despedir-se de 2019 a vencer

Vindo de uma vitória suada na receção ao Brighton, o Tottenham de José Mourinho tenta despedir-se de 2019 da melhor forma, procurando no reduto do Norwich alcançar mais um triunfo sob o comando do treinador português.



Últimos colocados, os canários tentam nesta partida colocar termo numa série de cinco jogos seguidos sem vencer - tanto no total da temporada como nos duelos caseiros -, ao passo que os spurs buscam alcançar a terceira vitória fora de casa com Mourinho no comando em quatro partidas nessa condição.



A finalizar, de notar que o Tottenham irá continuar a estar privado do sul-coreano Son Heung-min, a cumprir o segundo de três jogos de suspensão.

