Norwich-Wolverhampton: Nuno procura regresso às vitórias

Vindo de uma derrota caseira diante do Tottenham, mas a viver uma temporada bastante positiva, o Wolverhampton procura este sábado retomar o rumo ganhador na Premier League, necessitando para tal de levar de vencido um Norwich que entra em campo como penúltimo colocado e com apenas três vitórias até ao momento, mas apenas uma nos últimos três meses.



Apenas privado de Willy Boly e Morgan Gibbs-White, o conjunto de Nuno Espírito Santo chega a este duelo praticamente na máxima força, algo que poderá utilizar a seu favor para superar uma formação de Norwich que não contará com Timm Klose, Grant Hanley e Josip Drmic. Para piorar as coisas, além deste trio há ainda a destacar a possível baixa de Teemu Pukki.



De notar que estas duas equipas não se encontram no principal escalão do futebol inglês desde 2011/12, tendo desde então disputado seis duelos na Championship, com três vitórias para o Norwich, duas para o Wolves e um empate apenas. Como será desta vez?

CÓD 125 Norwich 3.39 Empate 3.37 Wolverhampton 1.83