Nottingham Forest-Watford: duelo com portugueses em campo

Duelo entre equipas que ocupam posições bem distintas na tabela do Championship, com o 21.º colocado Nottingham Forest a receber a visita do terceiro colocado Watford, num duelo da 15.ª jornada no qual estarão também em confronto duas formações que nas semanas anteriores viveram fases bem distintas.



Os de Nottingham, que deverão atuar de início com Tobias Figueiredo e Yuri Ribeiro, perderam os últimos três jogos sem sequer marcar um golo, ao passo que o Watford, que terá Domingos Quina à espreita de uma oportunidade, vem de cinco jogos seguidos sem perder, com três vitórias e dois empates.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que estas duas equipas não jogam entre si desde 2015/16, época na qual se registou um confronto da Taça de Inglaterra que acabou numa vitória do Watford por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 222 Nott. Forest 2.79 Empate 3.02 Watford 2.24