Novak Djokovic-Jannik Sinner: duelo que promete nos 'quartos' de Wimbledon

• Foto: Reuters

Jogo que promete nos quartos-de-final de Wimbledon, com Novak Djokovic e Jannik Sinner a enfrentarem-se numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 13.º da hierarquia mundial, respetivamente.



Principal favorito à conquista do torneio, Novak Djokovic chega a esta partida numa caminhada na qual esteve 6h20 em court, com 120 jogos e 14 sets disputados. Quanto a Sinner, tem praticamente o dobro do tempo de jogo (11h39), sendo que nesta sua campanha disputou 149 jogos e 15 sets.



Apesar de ser 'outsider', Sinner entra em campo motivado, já que na quarta ronda afastou o espanhol Carlos Alcaraz, por muitos visto como forte candidato a ganhar em Londres. Ainda assim, esse jogo pode passar fatura, já que a batalha entre o jovem italiano e o espanhol demorou 3 horas e meia - menos uma do que o tempo que Nole precisou para afastar Van Rijthoven.



No confronto direto, refira-se, Djokovic tem vantagem, tendo vencido o único jogo entre ambos, há um ano, em dois sets, no Masters de Monte Carlo.

Por Record