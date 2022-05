Novak Djokovic-Rafael Nadal: duelo de titãs em Roland Garros

• Foto: Reuters

Paris recebe esta terça-feira um dos duelos que mais entusiasmo tem gerado no mundo do ténis nos últimos anos, com o encontro entre dois dos maiores tenistas da história: o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal.



Líder do ranking mundial, Nole entra em campo vindo de uma campanha prévia imaculada em Roland Garros, com quatro triunfos em parciais diretos. Para mais, o sérvio leva já nove duelos seguidos a vencer (tinha triunfado previamente em Roma), sendo que a última vez que perdeu foi em Madrid, perante Carlos Alcaraz, naquele que foi também o único jogo desta série recente no qual perdeu um set. No caso foram dois...



Quanto a Nadal, na sua caminhada para estes quartos-de-final venceu os três primeiros jogos com parciais diretos, antes de ser forçado a trabalho suplementar perante Felix Auger-Aliassime, tenista francês ao qual venceu por 3-2.



Analisando o desgaste de cada tenista neste torneio, Nadal tem mais 2h30 de tempo de jogo até ao momento (10h43 contra 8h13), sendo que o encontro mais desgastante acabou por ser o último, com 4h21, ao passo que Novak Djokovic afastou Diego Schwartzman em somente 1h44. Em termos de jogos, Nadal jogou 121 e Djokovic 103, sendo que em sets a conta é mais equilibrada, 14 contra 12.



A fechar um olhar ao confronto direto, que nos mostra vantagem de Djokovic de 30-28. Ainda assim, na terra batida é Nadal quem leva a melhor, com 19 triunfos contra os 8 de Djokovic. Como será desta vez?

Por Record