Novak Djokovic-Rafael Nadal: uma meia-final com sabor a final em Roland Garros

Estamos habituados a vê-los batalhas nas principais finais do circuito de ténis mundial, mas este ano Novak Djokovic e Rafael Nadal vão defrontar-se nas meias-finais de Roland Garros, num encontro que terá certamente um sabor a final. Duas lendas vivas do ténis, sérvio e espanhol vão encontrar-se pela 58.ª vez na carreira, num duelo direto incrivelmente equilibrado, com 29 vitórias de Nole contra as 28 do maiorquino. Quer isto dizer que, mantendo-se a tendência habitual em Roland Garros, a série entre estes dois monstros do ténis ficará... empatada a 29.



Com os mesmos 34 anos, sérvio e espanhol vão defrontar-se na segunda final do ano, depois de em Roma ter sido Nadal a vencer. Essa foi a última das cinco decisões que ambos disputaram diretamente, com Nadal a ter três triunfos contra dois do sérvio.



Olhando ainda ao confronto direto, este será o nono duelo entre ambos na terra batida de Roland Garros, havendo um registo bastante favorável ao espanhol, com 7-1 em triunfos, três deles em finais. Vencedor das últimas quatro edições do torneio francês, e já com 13 conquistas no seu currículo, Nadal parte em busca do 14.º sucesso, isto depois de uma campanha praticamente imaculada, com apenas um set perdido nas cinco partidas que já disputou.



Quanto a Djokovic, começou com três vitórias com sets diretos, antes de nos 'oitavos' ser obrigado a trabalho suplementar para superar Lorenzo Musetti, ao qual apenas venceu em cinco sets. Depois, nos 'quartos', perdeu um parcial no tie break, mas ganharia por 3-1.