Novak Djokovic-Stefanos Tsitsipas: por um lugar na final de Roland Garros

Com a final de Roland Garros à vista, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas encontram-se esta sexta-feira naquele que será o sexto duelo entre ambos no circuito profissional de ténis, o segundo da temporada, depois da vitória do sérvio no Dubai.



Com os tais cinco encontros entre ambos já no currículo, este será ainda assim o primeiro num Grand Slam, isto depois de quatro outros encontros sempre em Masters 1000. Três deles foram em piso duro e apenas um em terra batida, superfície na qual Djokovic já levou a melhor perante o grego - em Madrid, em 2019.



Com um percurso praticamente perfeito, Djokovic e Tsitsipas disputaram até ao momento os mesmos 16 sets na terra batida de Paris, sendo que o grego tem no seu registo uma exigente primeira ronda, quando bateu com reviravolta Jaume Munar. Foi aí que perdeu os únicos sets no torneio, tendo desde então vencido todos os duelos com parciais diretos.



Quanto a Djokovic, triunfou nos seus primeiros quatro encontros sempre de forma clara, tendo nos quartos-de-final deixado ficar o seu único parcial até ao momento, ao ceder perante Carreño-Busta, isto pese embora a clara vitória por 3-1.