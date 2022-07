NQ Cowboys-Cronulla Sharks: forasteiros em clara vantagem no frente a frente

NQ Cowboys e Cronulla Sharks defrontam-se na manhã desta sexta-feira, a partir das 09 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato australiano de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por dois pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os NQ Cowboys posicionam-se no segundo lugar, com 24 pontos, fruto de 12 vitórias e quatro derrotas, enquanto que o Cronulla Sharks se encontra no quarto posto, com 22 pontos, após somar 11 triunfos e cinco desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os NQ Cowboys registaram quatro vitórias (Gold Coast Titans, St. George Illawarra Dragons, Manly Sea Eagles e Brisbane Broncos) e uma derrota (Penrith Panthers), ao passo que o Cronulla Sharks somou quatro triunfos (New Zealand Warriors, Gold Coast Titans, Canterbury Bulldogs e Melbourne Storm).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Cronulla Sharks, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.