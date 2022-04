NQ Cowboys-Gold C. Titans: equipa da casa enfrente adversário de boa memória

CÓD 456 NQ Cowboys 1.72 Empate 18 Gold C. Titans 1.84

Num jogo da 7.ª jornada da National Rugby League, NQ Cowboys e Gold C. Titans encontram-se na madrugada de sábado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, numa partida que colocará frente a frente o 7.º e o 10.º colocados, respetivamente.A atuar em casa, o NQ Cowboys entra em campo com 6 pontos em seis jogos, ao passo que os Gold C. Titans contam com 4 nos mesmos seis encontros disputados.No confronto direto, os Gold C. Titans venceram os últimos três jogos que disputaram, sempre com pelo menos 20 pontos de avanço.