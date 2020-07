NQ Cowboys-MS Eagles: equipa da casa em mau momento

Continua a disputa da National Rugby League, agora com um encontro da 11.ª jornada que colocará frente a frente o 12.º NQ Cowboys e o 10.º MS Eagles. Separados por duas posições, Cowboys e Eagles têm entre si 4 pontos de diferença, fruto do facto de os de Manly terem mais duas vitórias.



Olhando a sequência recentes, os Cowboys estão claramente numa pior fase, já que perderam os últimos três duelos, ao passo que os Eagles entram em campo vindos de uma vitória moralizadora diante dos Parramatta, a segunda dos atuais vicelíderes do campeonato.



No que ao confronto direto diz respeito, o equilíbrio tem sido nota dominante, com duas vitórias para cada lado nos últimos quatro encontros. Como será neste duelo?

CÓD 227 NQ Cowboys 2.09 Empate 17.21 MS Eagles 1.56