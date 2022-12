Numância-Sp. Gijón: jogo da 2.ª ronda da Taça do Rei

Em jogo da 2.ª ronda da Taça do Rei, Numância e Sp. Gijón encontram-se esta quarta-feira numa partida que colocará frente a frente uma equipa da Primera División RFEF, o terceiro escalão do futebol espanhol, e uma outra da LaLiga 2.



Em 12.º no seu campeonato, o Numância chega a este jogo vindo de uma série de seis jogos na qual venceu três vezes, empatou uma e perdeu duas. Quanto ao Sp. Gijón, 13.º no seu campeonato, nos últimos seis jogos apenas venceu uma vez, tendo empatado três e perdido as mesmas duas.



Em termos de sequências de golos, apenas um dos últimos cinco jogos do Numancia teve 3 ou mais no total final, ao passo que no caso do Sp. Gijón o registo foi sempre inferior na última mão cheia de jogos. Ainda falando em golos, o Numancia foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos que disputou.



Estas duas equipas voltam a defrontar-se quase três anos depois do último embate, na altura na LaLiga 2, com o Numancia a ter vencido ambos os jogos: por 1-0 e 2-0.

