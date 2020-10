Nuremberga-Darmstadt 98: forasteiros ainda não venceram esta temporada

Nuremberga e Darmstadt 98 defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do segundo escalão alemão de futebol.

À entrada para esta ronda, o Nuremberga posiciona-se no 9.º lugar, com 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate, enquanto que o Darmstadt 98 encontra-se no 14.º posto, com 1 ponto, após somar um empate e uma derrota até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Nuremberga registou duas vitórias (Turkgici Munique e Sandhausen), um empate (Regensburgo) e duas derrotas (Union Berlin e RB Leipzig), ao passo que o Darmstadt 98 somou um triunfo (Magdeburg), très empates (Norwich, Vitesse e Regensburg) e uma derrota (Sandhausen).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Nuremberga, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos entre todos.