Nuremberga-Dínamo Dresden: formações em posições de risco

Nuremberga e Dínamo Dresden defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 18.ª jornada do segundo escalão da Alemanha, num encontro em que as duas formações que estão em zona de despromoção.



O Nuremberga está, atualmente, em 16.ª posição, com 16 pontos amealhados até ao momento. Nos últimos cinco jogos a formação de Nuremberga perdeu três (Arminia Bielefeld, Wehen e Estugarda) e empatou dois (Greuther Furth e Holstein Kiel).



Já o Dínamo Dresden é último classificado, com apenas 13 pontos até ao momento, tendo perdido três partidas (Hamburgo, Holstein Kiel e VFL Osnabruck).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Nuremberga, contra um do Dínamo Dresden nos últimos cinco duelos. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates.

