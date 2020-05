Nuremberga-Erzgebirge Aue: equipa da casa ameaçada e a precisar de vencer

Colocado perigosamente numa posição próxima da zona de despromoção, o Nuremberga tem esta sexta-feira uma partida que se pode revelar decisiva na luta da permanência na 2.Bundesliga, quando pelas 17h30 receber a visita do sexto colocado Erzgebirge Aue, uma equipa que em sentido oposto está a realizar uma temporada bem positiva, já praticamente a salvo de qualquer percalço de última hora.



Com 37 pontos, o Erzgebirge Aue entra em campo vindo de uma vitória caseira no regresso, um resultado que na altura permitiu cimentar um sexto posto que, apesar de não permitir sonhar com a promoção - o terceiro lugar ainda está a 8 pontos -, deixa boas perspetivas para um final de ano tranquilo.



Quanto ao Nuremberga, chega a este encontro com 29 pontos, apenas 1 acima da zona de despromoção, algo que naturalmente será uma pressão extra para uma equipa que no regresso do campeonato foi derrotada em casa do St. Pauli.



Olhando ao confronto direto, de notar que o balanço tem sido equilibrado, ahvendo apenas a destacar algumas estatísticas curiosas: os últimos cinco jogos entre ambas as formações tiveram sempre três ou mais golos e com ambas as equipas a marcar. Neste sentido, de notar que o Nuremberga foi a primeira formação a faturar em seis dos sete encontros mais recentes entre estas duas equipas, tendo nos mais recentes cinco sofrido sempre. Por outro lado, o Erzgebirge Aue vai já em oito duelos ante o Nuremberga a sofrer. Como será desta?

CÓD 158 Nuremberga 1.81 Empate 3.31 Erzgebirge Aue 3.54