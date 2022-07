NY City FC-Atlanta United: nova iorquinos mais bem colocados na tabela

CÓD 134 NY City FC 1.55 Empate 3.9 Atlanta United 4.8

Encontro de equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o NY City FC, quarto com 28 pontos, a receber a visita do Atlanta United, o 11.º, com 19.Com 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, a equipa de Nova Iorque conta com 31 golos marcados e 17 sofridos. Ainda assim, vem de quatro jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golos, isto contando também um jogo da US Open Cup, onde caiu perante os Red Bulls por 3-0. A jogar em casa para a MLS, o City leva sete jogos seguidos sem perder, tendo nos últimos quatro havido 2 ou menos golos no total final.Quanto aos visitantes, têm 19 pontos, fruto de 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, com 24 golos marcados e 24 sofridos. A formação de Atlanta vem de duas derrotas consecutivas, em jogos nos quais o marcador final foi de 1-2. Esses dois jogos, refira-se, confirmaram a tendência para haver 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas. A jogar fora de casa na MLS, o Atlanta United sofreu pelo menos 2 golos nos últimos quatro jogos e nos últimos cinco também fora de casa não venceu.Quanto ao confronto direto, o NY FC leva quatro jogos seguidos sem perder e seis consecutivos a marcar. A atuar em casa, os de Nova Iorque ganharam os últimos três jogos diante de Atlanta.