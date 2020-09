NY Islanders-TB Lightning: jogo que pode ser decisivo

Terceiro encontro das finais da Conferência Este da Stanley Cup, com os NY Islanders a defrontarem os TB Lightning, numa partida na qual os de Tampa Bay terão a possibilidade de chegar ao terceiro triunfo e 'cravar' uma vantagem que pode ser determinante na obtenção do título.



Na verdade, os Lightning vão em seis triunfos seguidos e estão numa das melhores fase da temporada - perderam apenas um dos últimos dez -, ao passo que os nova-iorquinos, por seu turno, perderam metade dos seus últimos dez encontros, incluíndo os dois últimos perante Tampa Bay.



Por outro lado, de notar que o registo de golos é bastante interessante de ambas as partes. Os Islanders têm uma média de 57 golos nos seus últimos dez duelos (marcaram 31 deles), ao passo que os de Tampa Bay contam 59 na última dezena de jogos (marcarma 40 deles).