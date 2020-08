NY Islanders-Washington Capitals: último jogo da série entre as duas equipas

New York Islanders e Washington Capitals defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (01h00), em jogo a contar para o último de quatro confrontos entre as duas equipas nos oitavos-de-final do play-off da NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

À entrada para esta ronda, os New York Islanders lideram a eliminatória por 3-0, após três triunfos (4-2, 5-2 e 2-1), resultado que torna completamente impossível a possibilidade do Washington Capitals de qualificar-se para a próxima fase.

Nos últimos cinco jogos disputados, o New York Islanders registou uma vitória (Boston Bruins) e quatro derrotas (Philadelphia Flyers e Washington Capitals, por três ocasiões), ao passo que os Washington Capitals somaram quatro triunfos (Florida Panthers e New York Islanders).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos New York Islanders, que venceram quatro dos últimos cinco duelos entre as duas equipas.