NY Rangers-TB Lightning: quinto jogo da final da NHL

CÓD 267 NY Rangers 2.65 Empate 3.85 TB Lightning 2.2

Aí está o jogo 5 da final da NHL, com os NY Rangers a receberem na madrugada de sexta-feira a visita dos TB Lightning, num duelo que colocará frente a frente as duas equipas que foram mais fortes nos dois lados do principal campeonato de hóquei no gelo mundial. Com tudo empatado nas contas desta final - duas vitórias para cada lado -, o duelo 5 não irá dar novo campeão, mas deixará qualquer uma das equipas a um passo apenas da conquista da Stanley Cup.Olhando aos quatro jogos já disputados, apenas um teve 6 ou mais golos, sendo que todos os outros se ficaram pelos 5. Apenas no jogo 3 não houve golos no primeiro período e no jogo 1 houve um período com 4 golos, o segundo. Um dado interessante é que em apenas um destes três jogos a equipa que entrou a ganhar não venceu: foi no jogo 3, no triunfo de Tampa Bay em casa.Em termos individuais, destaque para Mika Zibanejad do lado dos Rangers, com 10 golos e 14 assistências - isso faz dele o melhor pontuador, com 24 - e ainda Adam Fox, com 18 ações em lances de golo. Do lado oposto, Nikita Kucherov monopoliza as contas, com maior número de pontos (21), golos (7) e assistências (14).